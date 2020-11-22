عاجل.. مصرع فتاة على يد والدها في قنا.. ربطها 3 أشهر وضربها بشومة حتى فارقت الحياة

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لفظت فتاة أنفاسها الأخيرة، على يد والدها، بعد أن قام بتكبيلها لمدة 3 أشهر، والتعدي عليها بالضرب المبرح، حتى فارقت الحياة، بقرية البراغيت، بمركز ابوتشت، شمالي محافظة قنا.



تلقى مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا، اللواء محمد أبو المجد، إخطارا بمصرع ايمان. ا.ع، تبلغ من العمر 20 عاما، بقرية البراغيت، التابعة لمركز ابوتشت شمالي قنا.



وكشفت تحريات المباحث، أن المتهم في الواقعة والدها أحمد.ع.ف، 57 عاما، قام بتكبيلها لمدة 3 أشهر، والتعدي عليها بالضرب المبرح، حتى فارقت الحياة اليوم، إثر إصابتها بعصا.



واعترفت زوجة المتهم وابنتيه على قيام والد المجني عليها بالتعدي عليها بالضرب منذ 3 أشهر، حتى فارقت الحياة.



كما اعترف المتهم بعد ضبطه، أن ابنته المجني عليها، " وش شوم "، معلا ذلك بأنها تؤام مع ابنه الذي مات منذ عام محروقا في بورسعيد، ولذلك اعتبرها " وش شؤم "، وقام بالتعدي عليها بالضرب حتى فارقت الحياة.



تم نقل الجثمان إلى المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات التي كلفت وحدة المباحث بالتحري حول الواقعة وكشف ملابساتها.