بريطانيا و كندا تبرمان اتفاقية تجارية مؤقتة

أعلنت وزارة التجارة الدولية في لندن أن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون ونظيره الكندي جاستين ترودو أبرما اتفاقية تجارية مؤقتة خلال مكالمة بالفيديو.













وتهدف الاتفاقية إلى ضمان استمرارية علاقات البلدين الاقتصادية بعد انتهاء المرحلة الانتقالية من البريكست في غضون ستة أسابيع ممهدة الطريق للمفاوضات من أجل اتفاقية جديدة معدلة اعتبارا من عام 2021، وفقا لما قالته الوزارة في لندن.









وكانت بريطانيا واليابان اتفقتا في أكتوبر على إبرام اتفاقية ثنائية للتجارة الحرة، تتوافق إلى حد كبير مع الاتفاقية الحالية بين طوكيو والاتحاد الأوروبي، وما تزال نتائج المفاوضات بين الاتحاد الأوروبي وبريطانيا بشأن اتفاقية التجارة الحرة غير مؤكدة.