حملة تموينية مكبرة علي مدينة "بلطيم" في كفرالشيخ

الأحد 22/نوفمبر/2020 - 08:44 م
بوابة الفجر
عمرو الشامي
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قال اللواء أحمد السنوسى، رئيس مركز ومدينة بلطيم بكفر الشيخ، ان جهود تنظيم الحملات التموينية مستمرة، وذلك بالمرور الميدانى على المحال التجارية والمخابز البلدية والأسواق وأماكن عرض متطلبات واحتياجات المواطنين، وذلك بالتعاون مع إدارة التموين والصحة والطب البيطرى وحماية المستهلك والجهات المعنية المدعومة بقوات الشرطة.

وأن الهدف هضبط الأسواق والقضاء على الغش التجارى والتدليس وظاهرة احتكار المواطنين، مشددا بتكثيف الحملات التموينية على كافة القطاعات التى تقدم الخدمات للمواطنين، والعمل على رصد المخالفات واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين، وسحب الرخص من المخالفين.

وأكد السنوسي، أن الحملات اسفرت عن تحرير محاضر متنوعة مثل عدم الإلتزام بالإجراءات الإحترازية والوقائية الخاصة بكورونا وارتداء الكمامات الواقية والماسكات والتباعد الاجتماعى، مزاولة نشاط بدون ترخيص، عدم إعلان أسعار، حيازة إسطوانات غاز منزلية بالمحال التجارية، أسماك ولحوم غير مدون عليها بيانات، عدم لف قماش الشاش على اللحوم الطازجة المعروضة، عدم حمل شهادات صحية.

كما أكد رئيس مركز ومدينة بلطيم، أنه تم اتخاذ كافة الأجراءات القانونية حيال المخالفين، وأن حملات المرور على المحال التجارية والمخابز البلدية والأسواق وأماكن عرض متطلبات واحتياجات المواطنين، وكذا متابعة الإجراءات والاشتراطات الممنوحة للتباعد الإجتماعى والوقاية من انتشار فيروس كورونا.

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