كلوب يعلن عن تشكيل ليفربول لمواجهة ليستر سيتي بالدوري الإنجليزي

أعلن يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول، التشكيل الأساسي الذي سيخوض مباراته أمام ليستر سيتي في اللقاء الذي سيجمع بين الفريقين، ضمن منافسات الجولة التاسعة من الدوري الإنجليزي الممتاز.





وجاءت التشكيلة الأساسية كالتالي :-





في حراسة المرمى: أليسون.





في خط الدفاع: ميلنر - فابينيو - ماتيب - روبرتسون.





في خط الوسط: جونز - فينالدوم - نابي كيتا.





في خط الهجوم: جوتا - ساديو ماني - روبرتو فيرمينو.





يذكر أن محمد صلاح يغيب عن هذه المباراة، بسبب إصابة بفيروس كورونا مع منتخب مصر في التوقف الدولي الماضي.



