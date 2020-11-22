محافظ أسوان يوجه الشكر للرئيس السيسي لهذا السبب (فيديو)

الأحد 22/نوفمبر/2020 - 08:12 م
بوابة الفجر
شيماء حسن
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وجه اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، الشكر إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي على توجيه صندوق تحيا مصر لدعم الأسر الأولى بالرعاية في المحافظة.

وقال "عطية" في تصريحات خاصة عبر فضائية "اكسترا نيوز" اليوم الأحد أنه تم توفير خمس عربيات محملين بالمواد الغذائية والبطاطين والدواجن وكل ما تحتاجه الأسر الأكثر احتياجًا.

وأضاف أنه تم توفير بعض ماكينات الغسيل الكلوي، لافتًا إلى أنه ما وصل من مواد غذائية وبطاطين كان بالتنسيق بين وزارة التضامن الاجتماعي وصندوق تحيا مصر وسيتم توزيعه عن طريق الجمعيات الأهلية للأسر الأولى بالرعاية.

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قال محمد مختار، المتحدث الإعلامي باسم صندوق تحيا مصر، إنه تم الانتهاء مساء السبت من توزيع القوافل الإنسانية الأكبر التي دشنها صندوق تحيا مصر، على مستوى الجمهورية موضحا أنه تم اليوم الأحد، التوزيع في المحافظات النائية.

وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج "صالة التحرير"، المذاع على قناة "صدى البلد"، أن سوهاج وأسيوط وقنا الأكثر استفادة من القوافل الإنسانية لأنها تضم القرى الأكثر احتياجا.

وأضاف محمد مختار، المتحدث الإعلامي باسم صندوق تحيا مصر، أن القافلة تشمل 2 مليون دجاجة، ومليون كرتونة مواد غذائية تزن 10.5 كيلو جرام من أرقى المنتجات، وتكفي الأسرة لمدة 14 يوما.

وأشار إلى أن القافلة تشمل 500 حضانة، وأجهزة غسيل كلوي، وتجهيز 50 عروسة في الفيوم، والعرس الأربعاء المقبل وبعدها مباشرة 80 عروسة في الوادي الجديد.

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