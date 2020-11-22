بعد رفع قيمة إيجار ملعب استاد بني سويف الأندية تعاني

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تفاجئ مسؤلو أندية بني سويف والتليفونات بقيام شركة استادات برفع القيمة الإيجارية لملعب استاد المحافظة.





قال المحاسب علي محمد سليم، رئيس مجلس إدارة نادى بنى سويف ل "الفجر الرياضى": نتمنى دعم الأندية خلال الفترة المقبلة من شركة استادات حتى ولو بصورة تقديم دعم غير مباشر ونطمح في تخفيف أعباء إيجار الملعب سواء للتدريب أو إقامة المباريات.



وأضاف: يمكن عمل لائحة للأندية الشعبية ولائحة أخرى لأندية الشركات والهيئات على مستوى الجمهورية.



واختتم: الزيادة الجديدة تؤثر بالسلب على النفقات، وتواصلنا مع بعض مسوؤلي الشركة ووعدوا بدراسة الأمر مرة أخرى.



فيما قال المهندس أحمد سعد، عضو مجلس إدارة نادي تليفونات بني سويف: " قمنا بإختيار ملعب استاد المحافظة كملعب يساسى وملعب منتجع الأسيوطي إحتياطي، ولكن نظرت لإرتفاع أسعار استاد بني سويف من الممكن أن نلعب على ملعب الأسيوطي بنسبة كبيرة.



واختتم بقوله: "نطالب إدارة استادات بتخفيض الإيجار، والمعاملة بذات قيمة الموسم الماضي، نظرا للظروف المالية الصعبة التى يمر بها النادى.



وعلم الفجر الرياضي برفع قيمة تأجير ملعب استاد بنى سويف بالمباراة الواحدة ليصل لمبلغ 11 ألف جنيها، فيما كانت القيمة بالموسم الماضي 7.5 ألف جنيها، وبالموسم قبل الماضى كانت القيمة 5 آلاف جنيه.



ويأمل مسؤلو بني سويف والتليفونات إستجابة مسوؤلي شركة استادات في تغيير اللائحة مرة أخرى، لتتماشى مع ظروف الأندية خلال الفترة الحالية.



ويحل بني سويف ضيفا على الشرقية للدخان فيما يستضيف تليفونات بني سويف نظيره الإعلاميين بإفتتاحية مباريات المجموعة الأولى بدورى القسم الثانى.



فيما حدد مركز شباب سمسطا الممثل الثالث للكرة السويفية بالقسم الثانى ملعب سمسطا لإقامة مباريات الفريق بالموسم الجديد.