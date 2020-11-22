بهدف وحيد.. وست هام يفوز على شيفيلد يونايتد بالدوري الإنجليزي

الأحد 22/نوفمبر/2020 - 08:03 م
بوابة الفجر
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فاز نادي وست هام يونايتد على نظيره شيفيلد يونايتد بهدف دون رد، في إطار منافسات الجولة التاسعة من الدوري الإنجليزي "البريميرليج".

ويدين ويستهام بالفضل في هذا الفوز للاعبه سباستيان هيلير الذي سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 56.

ورفع ويستهام رصيده إلى 14 نقطة في المركز الثامن، وتوقف رصيد شيفيلد يونايتد عند نقطة واحدة في المركز العشرين الأخير.

وهذا هو الفوز الرابع لويستهام في الدوري هذا الموسم مقابل الخسارة في ثلاث مباريات والتعادل في مباراتين، فيما ظل فريق شيفيلد بلا فوز في الدوري هذا الموسم حيث تعادل في مباراة وحيدة وخسر في ثماني .

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