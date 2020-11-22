تموين الأقصر تواصل ضرباتها للغش التجاري بضبط 500 كليو أجبان منتهية الصلاحية



وبورود معلومة لمديرية التموين والتجارة الداخلية، بوجود كمية من الأجبان الغير صالحة للاستهلاك الآدمي بإحدى مخازن بيع المواد الغذائية، واعدادها للبيع بالأسواق، حيث تم تشكيل لجنة بقيادة جبريل بكرى مدير التجارة الداخلية، ومحمد عثمان، وايمن رمضان المفتشين بالمديرية، للتأكد من صحة المعلومة، واتخاذ اللازم.



وكشفت الحملة عن وجود 500 كيلو جبن رومى وبيضاء غير صالحة للاستهلاك الآدمي لانتهاء فتره الصلاحية قبل بيعها بالسوق وقبل الوصول إلى المستهلكين، حيث تم ضبطها وتحرير محضر رقم " 12214 " جنح، ضد "م. ع. م" صاحب المخزن.



كما أمر الدكتور تامر صلاح وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الأقصر، بالتحفظ على المضبوطات لحين التصرف من قبل النيابة العامة، واصدار قرارًا بإعدامها.



تمكنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الأقصر، اليوم الأحد، من ضبط نص طن أجبان منتهية الصلاحية، وذلك في اطار ملاحقتها الغش التجاري والإضرار بصحة المواطنين، من خلال شن حملاتها المستمرة وتشديد الرقابة التموينية على الأسواق.