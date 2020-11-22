تفاصيل بطولة التجديف الدولية في محيط معبد فيله (صور)

الأحد 22/نوفمبر/2020 - 07:55 م
بوابة الفجر
فتح الله رضوان
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تحت اشراف وزاره السياحه والآثار أقيمت البطولة الدولية لسباق التجديف لأول مره في محيط معبد فيله وفي نهايه السباق قام منظمي الحفل في توزيع الجوائز والميداليات.

وقد قام كل من شاذلي على عبد العظيم مدير منطقه آثار أسوان والدكتور عادل مكي عميد كلية التربيه الرياضية والأستاذ عبد الحكيم محمد مدير عام هيئة تنشيط السياحة باسوان بتسليم الجوائز للفائزين وتتخلل المسابقه بعض العروض النوبيه.
تفاصيل بطولة التجديف الدولية في محيط معبد فيله (صور)
تفاصيل بطولة التجديف الدولية في محيط معبد فيله (صور)
تفاصيل بطولة التجديف الدولية في محيط معبد فيله (صور)
تفاصيل بطولة التجديف الدولية في محيط معبد فيله (صور)
تفاصيل بطولة التجديف الدولية في محيط معبد فيله (صور)
تفاصيل بطولة التجديف الدولية في محيط معبد فيله (صور)
تفاصيل بطولة التجديف الدولية في محيط معبد فيله (صور)
تفاصيل بطولة التجديف الدولية في محيط معبد فيله (صور)

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