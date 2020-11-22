القومي للبحوث: إنتاج لقاح مصري لفيروس كورونا بداية 2021 (فيديو)

الأحد 22/نوفمبر/2020 - 07:54 م
بوابة الفجر
داليا الحسين
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قال الدكتور ممدوح معوض، نائب رئيس المركز القومي للشئون البحثية، إنه يتم العمل في المركز القومي للبحوث منذ ظهور كورونا على التوصل لإنتاج لقاح.

وتابع خلال مداخلة مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة "صدى البلد"، أنه تم إنتاج 4 لقاحات لفيروس كورونا وتم تسجيل أحدهم بمنظمة الصحة العالمية.

وأضاف الدكتور ممدوح معوض، نائب رئيس المركز القومي للشئون البحثية، أنه تم الانتهاء من إعداد ملف كبير للتجارب الإكلينكية.

وأردف أنه سيتم الرد على كافة استفسارات هيئة الدواء ووزارة الصحة بشأن لقاح كورونا خلال شهر، مؤكدا أنه في الشهور الأولى للعام المقبل سيكون هناك لقاح مصري لفيروس كورونا.

ولفت إلى أن نتائج التجارب اللقاح المصري لفيروس كورونا مرتفعة وصلت لـ 95 %، لافتا إلى أن كل التجارب على اللقاح تمت بخبرات وشركات مصرية.

وأكد الدكتور ممدوح معوض، نائب رئيس المركز القومي للشئون البحثية، أنه سيتم إنتاج 5 آلاف جرعة من لقاح فيروس كورونا في التجارب الأولى للقاح.

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