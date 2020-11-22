مكافحة كورونا تكشف تفاصيل بروتوكول العلاج الجديد ضد الفيروس

الأحد 22/نوفمبر/2020 - 07:54 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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كشفت الدكتورة جيهان العسال، نائب رئيس اللجنة العلمية لمكافحة كورونا، تفاصيل بروتوكول العلاج الجديد لفيروس كورونا، مشيرة إلى أنه تم تقسيم طريقة العلاج حسب مدة الإصابة.

وأشارت "جيهان"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء الأحد، إلى أن العلاج خلال اول 12 يوم من الإصابة له آلية معينة تختلف عن الفترات التي تليها، موضحة أنه تم زيادة مضادات الفيروسات ببروتوكول العلاج الجديد.

وقالت إنهم يعملون على وضع بروتكول علاجي جديد ضد فيروس كورونا منذ نحو شهرين لاستخدامه حال عودة زيادة حالات الإصابة.

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أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس السبت، عن خروج 98 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 101783 حالة حتى أمس.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 358 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 14 حالة جديدة.

وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس السبت، هو 112676 حالة من ضمنهم 101783 حالة تم شفاؤها، و6535 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.

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