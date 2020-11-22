أحمد موسى: "حمدالله على سلامتك يا صلاح.. كورونا سلبي"

الأحد 22/نوفمبر/2020 - 07:53 م
بوابة الفجر
داليا الحسين
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قال الإعلامي أحمد موسى إن نادي ليفربول أعلن سلبية مسحة كورونا لمحمد صلاح نجم مصر ونادي ليفربول الإنجليزي وربما يكون جاهزا لمباراة ليفربول وأتلانتا الربعاء المقبل.

وأضاف موسى خلال تقديم برنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة "صدى البلد":"الحمد لله تعافى محمد صلاح بعد إصابته مع منتخب مصر وعزله حصوله على العلاج وفقا للبروتوكول المصري وسيكون جاهزا للمشاركة في المباريات".

وتابع قائلا:" غدا او بعد غد نسمع خبر تعافي محمد النني بعد شفاء صلاح..حمدالله على سلامة نجمنا محمد صلاح".

وتعافى محمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزي، من إصابته بفيروس كورونا المستجد، بعد خضوعه لمسحة طبية اليوم الأحد.

وكان الاتحاد المصري لكرة القدم قد أعلن إصابة محمد صلاح بفيروس كورونا المستجد، يوم 13 نوفمبر الجاري، بعد 4 أيام من حضور حفل زفاف شقيقه.

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