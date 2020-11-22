صناعة الدواء: الوضع الحالي من البروتوكول العلاجي لكورونا أعلى من الاحتياج

الأحد 22/نوفمبر/2020 - 07:47 م
بوابة الفجر
كـسـاب أحـمـد
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قال الدكتور أحمد العزبي، رئيس غرفة صناعة الدواء، إن الغرفة استطاعت أن تغير خريطة إنتاج أدوية برتوكول علاج فيروس كورونا بسرعة شديدة بعد الموجة الأولى من كورونا، لتوفير احتياجات السوق من الأدوية.

وتابع "العزبي"، خلال تصريحات إعلامية لفضائية "الحدث اليوم"، مساء الأحد، أن المخزون الحالي من أدوية برتوكول علاج فيروس كورونا أعلى من الاحتياج، معقبًا: "كل الأدوية الخاصة ببرتوكول علاج كورونا متوفرة حتى في جميع الصيدليات"

واعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس السبت، عن خروج 98 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 101783 حالة حتى أمس.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 358 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 14 حالة جديدة.

وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس السبت، هو 112676 حالة من ضمنهم 101783 حالة تم شفاؤها، و6535 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.

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