إيطاليا تسجل أكثر من 28 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا

الأحد 22/نوفمبر/2020 - 07:57 م
بوابة الفجر
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سجلت وزراة الصحة الإيطالية، 28،337 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال اليوم الماضي، مقابل 34،767 حالة، تم تسجيلها أمس السبت.

 

وقالت الصحة الإيطالية، في بيان اليوم الأحد: إن حصيلة الإصابات بالفيروس في إيطاليا بلغت 1.409 حالة، وفقا لوكالة رويترز للأنباء.

 

وأضافت أنه تم تسجيل 562 وفاة جديدة جراء الإصابة بكوفيد 19 خلال الساعات الأخيرة؛ ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 49،823 حالة.

 

وأشارت إلى أن عدد المصابين بكورونا في المستشفيات بلغ 34،279 حالة، بزيادة قدرها 216 عن اليوم السابق.

 

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