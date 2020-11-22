الأهلي يعلن جاهزية نجمي الفريق لنهائي دوري أبطال إفريقيا

الأحد 22/نوفمبر/2020 - 07:58 م
بوابة الفجر
محمد الدمتناوي
Advertisements

 

أعلن مسئولو النادي الاهلي جاهزية ثنائي الفريق محمد هاني والنيجيري جونيور أجاي لمباراة الزمالك، في نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا، وذلك بعد تعافيهما من الإصابة التى لحقت بهما مؤخرًا.

 

وقال سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، أن محمد هاني وجونيور أجايي سيشاركان في مران الفريق الجماعي ابتداء من اليوم الأحد بعد تعافيهما من ‏الإصابة‏ .

 

وأكد عبد الحفيظ، أن حالة محمد هاني وجونيور أجاي تحسنت بشكل كبير، والأمور تسير بشكل جيد في ‏المرحلة الأخيرة من البرنامج التأهيلي الذي خضع له اللاعبان في الفترة الأخيرة.

 

وكان الأهلي قد تأهل للمباراة النهائية بعد الفوز على فريق الوداد المغربي، بخمسة أهداف مقابل هدف، مجموع لقائي الذهاب والعودة، بينما تأهل الزمالك على حساب نظيره فريق الرجاء المغربي، بأربعة أهداف مقابل هدف، مجموع لقائي الذهاب والعودة.

 

وضرب الأهلي والزمالك موعدًا في نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا، والذي سيقام يوم السابع والعشرين من شهر نوفمبر الجاري، على أرضية ملعب القاهرة الدولي.

 

ومن المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، الحادية عشر مساءً بتوقيت الإمارات.

أخبار تهمك

الأهلي يعلن جاهزية نجمي الفريق لنهائي دوري أبطال إفريقيا

منذ ربع ساعة

سلبية المسحة الطبية لمحمد صلاح

منذ ساعة و 6 دقيقة

عقوبة مغلظة تنتظر إمام عاشور بعد أحداث كأس مصر

منذ حوالي 5 ساعات

زيدان عقبة في انضمام هالاند إلى ريال مدريد

منذ أقل من ساعتين

الأهلي يطالب نجمه بصرف النظر عن عرض براميدز

منذ حوالي 6 ساعات

طه إسماعيل يطالب الأهلي بطرد 3 لاعبين

منذ يوم

عاجل.. الأهلي يكشف موقف نجم الفريق من مباراة الزمالك

منذ حوالي 7 ساعات

الأهلي يقترب من الإعلان عن صفقة جديدة

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. أول رد من محمد رمضان بعد احتضانه مطرب إسرائيلي

منذ يوم

عاجل.. أشرف زكي يدعو لاجتماع طارئ بسبب قضية تطبيع محمد رمضان

منذ أقل من نصف ساعة

3 عقاقير محتملة لعلاج فيروس كورونا

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل- اشتباه في إصابة وليد سليمان بفيروس كورونا ومسحة جديدة خلال ساعات

منذ حوالي 4 ساعات

وليد سليمان يُجري مسحة طبية للكشف عن موقفه من الإصابة بفيروس كورونا

منذ ساعتين و 28 دقيقة

المقاولون العرب يضم لاعب الزمالك السابق

منذ حوالي 4 ساعات

مقاطعة سودانية.. تطورات جديدة في مفاوضات سد النهضة

منذ حوالي 22 ساعة

الكشف عن موعد الإعلان عن صفقة الأهلي الرابعة

منذ ساعتين و 15 دقيقة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
07:47 م

عاجل.. أشرف زكي يدعو لاجتماع طارئ بسبب قضية تطبيع محمد رمضان

عاجل- اشتباه في إصابة وليد سليمان بفيروس كورونا ومسحة جديدة خلال ساعات

04:20 م

عاجل.. الأهلي يكشف موقف نجم الفريق من مباراة الزمالك

12:58 م

الأهلي يقترب من الإعلان عن صفقة جديدة

04:01 م

الأهلي يعلن جاهزية نجمي الفريق لنهائي دوري أبطال إفريقيا

07:58 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كيف تدخل الطبقة المتوسطة العاصمة الإدارية الجديدة؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (6) | نساء فى حياة الزعيم

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 19 | محمود المصرى.. رحلة «محمد الفايد» التى حلت عقدة «رأفت الهجان»