عمل في مختلف لجان الأمم المتحدة.. من هو وزير خارجية سوريا الجديد؟

الأحد 22/نوفمبر/2020 - 07:46 م
بوابة الفجر
محمد عوده
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أصدر الرئيس السورى، بشار الأسد، مرسوما، اليوم الأحد، بتعيين الدبلوماسى فيصل المقداد، وزيرا للخارجية، خلفا لوليد المعلم، الذى زافته المنية يوم الإثنين الماضى.

وبحسب وكالة الأنباء السورية "سانا"، أصدر الأسد 3 مراسيم، تقضى بتسمية فيصل المقداد، وزيرا للخارجية والمغتربين، وبشار الجعفرى نائبا لوزير الخارجية والمغتربين، ونقل السفير بسام الصباغ إلى الوفد الدائم فى نيويورك واعتماده مندوبا دائما لسوريا لدى الأمم المتحدة.

فيما يلى من سطور، تستعرض "الفجر" أبرز المعلومات عن فيصل المقداد، وزير خارجية سوريا الجديد:

- فيصل المقداد، هو سياسى وديبلوماسى سورى، جرى تعيينه، اليوم الأحد، وزيرا للخارجية والمغتربين.

- ولد فيصل المقداد بقرية غصم، التابعة لمحافظة درعا، عام 1954.

- متزوج ولديه ولد وابنتان.

- فى عام 2013، تعرض والد المقداد لاختطاف على يد مسلحين فى درعا”، قبل أن تتم عملية تبادل، خرج بموجبها بعد خطفه بنحو شهر.

- فيصل المقداد حائز على إجازة فى الآداب، قسم اللغة الإنجليزية، من جامعة دمشق عام 1978.

- نال المقداد شهادة الدكتوراه فى الأدب الإنجليزى، من جامعة شارل الرابع، فى براغ، عام 1993.

- فى عام 1994، انتقل المقداد إلى العمل فى السلك الدبلوماسى بوزارة الخارجية.

- فى عام 1995، نقل إلى الوفد الدائم للجمهورية العربية السورية لدى الأُمم المتحدة، وعمل في مختلف لجان الأُمم المتحدة.

- مثّل المقداد سوريا فى العديد من المؤتمرات الدولية.

- عُيّن المقداد نائبا للمندوب الدائم، وممثلا لسوريا فى مجلس الأمن، وترأس جلسات عدة لمجلس الأمن.

- حلَّ المقداد نائبا لرئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، وترأس عددا من اجتماعاتها.

- فى عام 2003، عُين المقداد سفيرا لسوريا، ومندوبا دائما لها فى الأمم المتحدة.

- شغل المقداد منصب نائب وزير الخارجية فى عهد الوزير الراحل وليد المعلم، منذ العام 2006 وحتى تعيينه وزيرا للخارجية.



وفاة وليد المعلم

كان التلفزيون السورى الرسمى، قد أعلن، يوم الإثنين الماضى، وفاة وزير الخارجية وليد المعلم.

وقالت وكالة الأنباء السورية "سانا": "وزارة الخارجية والمغتربين تنعى نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية والمغتربين وليد المعلم".

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