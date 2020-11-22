شاهد .. مادلين طبر ترقص وتغني احتفالا باليوم العالمي للرجل

الأحد 22/نوفمبر/2020 - 07:49 م
بوابة الفجر
مي مرسي
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شهدت حلقة اليوم "الأحد" من برنامج حلوة يا دنيا الذي تقدمه الفنانة مادلين طبر على قناة تن، العديد من الفقرات المتميزة، حيث خصصت مادلين الحلقة لتكون احتفالية خاصة باليوم العالمي للرجل الذي يوافق يوم 19 نوفمبر من كل عام.
وبءات مادلين الحلقة بمقدمة عن هذا اليوم ووجهت التهنئة لكل الرجال بتلك المناسبة، ثم استضافت عبر السكايب من دبى المصور اللبناني وسام ايوب الذي حصل على جائزة عالمية من وكالة ناسا الفضائية لالتقاط صورا مميزة ودقيقة للاجرام السماوية والتي اعتمدتها ناسا وعرضها على موقعها الإلكتروني باعتبارها افضل صورة للاجرام.
وعقب ذلك استضافت مادلين المغني والعازف الشهير عمرو مراد الذي يعد من أبرز العازفين في فترة الثمانينات والتسعينات والذي يجيد العزف على أكثر من آلة موسيقية كما يجيد الغناء بعدة لغات، كما شارك بالعزف مع معظم الفرق النوبية والغربية بالاضافة لمشاركته العزف مع الكثير من نجوم الغناء.
وفأجات مادلين الجمهور بمشاركته بالغناء والرقص مع عمرو لتحتفل على طريقتها الخاصة باليوم العالمي للرجل.
يشار إلى ان برنامج حلوة يا دنيا تقدمه الفنانة مادلين طبر على قناة تن يومى الاحد والاثنين من الساعة 4 للساعة 5 ونصف مساءا.


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