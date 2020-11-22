عضو بالشيوخ: مصر اعتمدت على منهجية الإدارة المرنة في التعامل مع كورونا

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صرح المهندس إيهاب زكريا، عضو مجلس الشيوخ، بأن ما حققته الدولة المصرية من نجاح في إدارة الأزمة إبان جائحة كورونا اعتمد على منهجية الإدارة المرنة والمتابعة الدقيقة وسرعة رد الفعل مع قياس الرأي العام وإدراك كيفية التوازن بين العنصر الاقتصادي والإجراءات الاحترازية على المدى الطويل بدون تطرف أو تخوف زائد كما حدث في دول أخرى وكان ذلك نابعًا من الثقافة المصرية التي واجهت العديد من الأزمات واستطاعت التغلب عليها بإيمان وثقة.



وأكد "زكريا"، في مداخلة هاتفية عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أنه رغم الأضرار التي أصابت الاقتصاد المصري إلا أنها حققت تقدمًا اقتصاديًا نوعيًا على الاقتصاديات الناشئة؛ بما رفع تنافسية الاقتصاد المصري نحو جذب الاستثمارات الأجنبية خاصة.



وتوقع عضو مجلس الشيوخ، أنه طبقًا لاستمرار أزمة كورونا وتداعياتها للنصف الأول من عام ٢٠٢١ وبالتالي ستظل مصر متقدمة في نسب النمو عن الاقتصاديات الناشئة للعام المقبل؛ وهذا يُشكل على المدى الطويل مؤشرًا على الاستقرار الاقتصادي يدعمه الاستقرار السياسي المُحقق خلال السنوات الماضية ويدعمها سياسات الدولة المصرية لتحقيق السلام وكسر الإرهاب؛ مدعومًا بقوة دفاعية عسكرية لتصنف الحالة المصرية كتجربة تنموية متفردة في ظل الاضطرابات الجيوسياسية في محيط الشرق الأوسط والتي أثرت عليها جائحة كورونا سلبيًا.

