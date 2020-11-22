الأرصاد تكشف أماكن سقوط الأمطار "تعرف عليها"

الهيئة العامة للأرصاد الجوية تكشف عن اماكن سقوط الأمطار المتوقعة بدءا من اليوم الأحد 22 نوفمبر 2020 وحتى الجمعة 27 نوفمبر 2020.





أماكن سقوط الامطار





وتتمثل أماكن سقوط الامطار في الأماكن التالية:





منطقة شمال الوجه البحري: تسقط امطار خفيفة على بعض المناطق وهي: كفر الشيخ- الدقهلية –البحيرة.





السواحل الشمالية: أمطار خفيفة على كل من:” مطروح – الاسكندرية – السلوم- رشيد- بلطيم- دمياط- بورسعيد العرش- رفح”.





وأكدت هيئة الارصاد الجوية انه يجب اتخاذ كافة الاستعدادات والتدابير اللازمة للحد من الآثار الناجمة عن هطول الأمطار.



