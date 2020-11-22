عوض تاج الدين: الرئيس السيسي يتابع بنفسه وضع أزمة كورونا

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أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس السبت، عن خروج 98 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 101783 حالة حتى أمس.



وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 358 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 14 حالة جديدة.



وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.



وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس السبت، هو 112676 حالة من ضمنهم 101783 حالة تم شفاؤها، و6535 حالة وفاة.



وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.



قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار الرئيس للشؤن الصحية، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي شخصيًا يتابع هذه أزمة كورونا، لأن هذا الموضوع يتعلق بحياة ومستقبل البلد، ولا يقبل أي اهتمام أقل من القيادة السياسية.وتابع مستشار الرئيس للشؤون الصحية، خلال تصريحات إعلامية لفضائية "الحدث اليوم"، مساء الأحد، أن فيروس كورونا له 8 أنوع جينية، والأنواع المتواجدة في مصر هي المتواجدة في العالم، ولا يوجد أي اختلاف، مضيفًا أن هناك زيادة في إصابات كورونا بشكل ملحوظ الفترة الاخيرة، ولكن معظمها خفيفة وتعالج بالمنزل.وأوضح ان إصابات كورونا الحالية كانت متوقعة جدًا، وهذا ناتج من عدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية الخاصة بفيروس كورونا خلال ال فترة الاخيرة التي من أهماها ارتداء الكمامة.