عمرو محمود ياسين يعلق على أزمة محمد رمضان

الأحد 22/نوفمبر/2020 - 08:20 م
بوابة الفجر
أماني سلام
Advertisements
علق الستارييت عمرو محمود ياسين، على أزمة صورة الفنان محمد رمضان، "مع فنان إسرائيلي، أثناء حفل في دبي.


وكتب عمرو محمود ياسين، منشور عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك قائلا" "اكتر شيء لافت نظرى في موضوع الفنان محمد رمضان هو توقيت نزول وظهور الصور والفيديوهات".


وأضاف "بشكل منظم و ممنهج يفتقد الي اي شكل من الأشكال العفويه.. رغم انه عاد من دبي يمكن من اسبوع تقريبا ..
اضافه عشان بس قبل المزايدات ماتشتغل .. انا برفض التطبيع قولا واحدا".

أخبار تهمك

الكشف عن موعد الإعلان عن صفقة الأهلي الرابعة

منذ ساعتين و 24 دقيقة

أمير مرتضى يكشف موعد عودة بن شرقي وساسي للقاهرة

منذ أقل من ساعة

الأهلي يقترب من الإعلان عن صفقة جديدة

منذ حوالي 4 ساعات

المقاولون العرب يضم لاعب الزمالك السابق

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. أول رد من محمد رمضان بعد احتضانه مطرب إسرائيلي

منذ يوم

طه إسماعيل يطالب الأهلي بطرد 3 لاعبين

منذ يوم

سلبية المسحة الطبية لمحمد صلاح

منذ ساعة و 15 دقيقة

3 عقاقير محتملة لعلاج فيروس كورونا

منذ حوالي 8 ساعات

"هافا نجيلا" تكشف تفاصيل جديدة عن صورة "رمضان".. ومتخصصة في الاعلام الإسرائيلي تكشف السبب

منذ 19 دقيقة

عاجل.. أشرف زكي يدعو لاجتماع طارئ بسبب قضية تطبيع محمد رمضان

منذ 35 دقيقة

الأهلي يعلن جاهزية نجمي الفريق لنهائي دوري أبطال إفريقيا

منذ أقل من نصف ساعة

الأهلي يطالب نجمه بصرف النظر عن عرض براميدز

منذ حوالي 6 ساعات

زيدان عقبة في انضمام هالاند إلى ريال مدريد

منذ أقل من ساعتين

عاجل- اشتباه في إصابة وليد سليمان بفيروس كورونا ومسحة جديدة خلال ساعات

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. الأهلي يكشف موقف نجم الفريق من مباراة الزمالك

منذ حوالي 7 ساعات

وليد سليمان يُجري مسحة طبية للكشف عن موقفه من الإصابة بفيروس كورونا

منذ ساعتين و 37 دقيقة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
07:47 م

عاجل.. أشرف زكي يدعو لاجتماع طارئ بسبب قضية تطبيع محمد رمضان

عاجل- اشتباه في إصابة وليد سليمان بفيروس كورونا ومسحة جديدة خلال ساعات

04:20 م

الأهلي يعلن جاهزية نجمي الفريق لنهائي دوري أبطال إفريقيا

07:58 م

عاجل.. الأهلي يكشف موقف نجم الفريق من مباراة الزمالك

12:58 م

الأهلي يقترب من الإعلان عن صفقة جديدة

04:01 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كيف تدخل الطبقة المتوسطة العاصمة الإدارية الجديدة؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (6) | نساء فى حياة الزعيم

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 19 | محمود المصرى.. رحلة «محمد الفايد» التى حلت عقدة «رأفت الهجان»