أحمد فهمي يروج لأغنيته الجديدة "وحق الله"

Advertisements

روج الفنان أحمد فهمي لأغنيته الجديدة والتى تحمل اسم "وحق الله" ، وذلك عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام".



ونشر فهمي البوستر الرسمي للأغنية ، وعلق قائلاً:"أغنية جديدة مع صديقي بدر من كلمات والحان أخويا لأول مرة باللهجة الخليجية يارب تعجبكم ، اللينك في البايو.



وهنأه الفنان محمد نور على الأغنية وكتب : الله عليك يا فوفو مبروك ، حلوة جداً بالنجاح والتوفيق يا حبيب قلبي.



يذكر أن آخر أعمال الفنان أحمد فهمي، مشاركته في مسلسل "أسود فاتح" وهو بطولة بطولة هيفاء وهبى وروجينا وأحمد فهمى ومعتصم النهار ورانيا منصور وصبرى فواز وعمر السعيد وفراس سعيد وحسام الجندى وحنان سليمان ونانسى صلاح وناصر سيف ونبيل نور الدين.



