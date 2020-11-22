تعرف على موعد مباراة الزمالك المقبلة في كأس مصر

حصد الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك، بطاقة نصف نهائي بطولة كأس مصر على حساب إف سي مصر، أمس السبت بعد الفوز بهدفين مقابل هدف.

موعد مباراة الزمالك القادمة في كأس مصر

وضرب الزمالك موعدا قويا مع طلائع الجيش في دور نصف النهائي لبطولة كأس مصر التي يحمل لقبها أبناء المدرب البرتغالي جايمي باتشيكو.

ومن المقرر أن تُقام مواجهة الزمالك ضد طلائع الجيش في نصف نهائي بطولة كأس مصر، في تمام الساعة الخامسة مساء يوم 1 ديسمبر المقبل، على ملعب استاد "الجيش ببرج العرب" في الإسكندرية.

وفي سياق آخر يستعد فريق الكرة الأول بنادي الزمالك لمواجهة كبرى أمام الأهلي الغريم التقليدي مساء الجمعة المُقبلة، في نهائي دوري أبطال أفريقيا على ملعب ستاد القاهرة الدولي.