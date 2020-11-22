تعرف على موعد مباراة الزمالك المقبلة في كأس مصر

الأحد 22/نوفمبر/2020 - 06:57 م
بوابة الفجر
علي خلاف
Advertisements

حصد الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك، بطاقة نصف نهائي بطولة كأس مصر على حساب إف سي مصر، أمس السبت بعد الفوز بهدفين مقابل هدف.

 

موعد مباراة الزمالك القادمة في كأس مصر

 

وضرب الزمالك موعدا قويا مع طلائع الجيش في دور نصف النهائي لبطولة كأس مصر التي يحمل لقبها أبناء المدرب البرتغالي جايمي باتشيكو.

 

ومن المقرر أن تُقام مواجهة الزمالك ضد طلائع الجيش في نصف نهائي بطولة كأس مصر، في تمام الساعة الخامسة مساء يوم 1 ديسمبر المقبل، على ملعب استاد "الجيش ببرج العرب" في الإسكندرية.

 

وفي سياق آخر يستعد فريق الكرة الأول بنادي الزمالك لمواجهة كبرى أمام الأهلي الغريم التقليدي مساء الجمعة المُقبلة، في نهائي دوري أبطال أفريقيا على ملعب ستاد القاهرة الدولي.

أخبار تهمك

الأهلي يطالب نجمه بصرف النظر عن عرض براميدز

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. أول رد من محمد رمضان بعد احتضانه مطرب إسرائيلي

منذ يوم

عقوبة مغلظة تنتظر إمام عاشور بعد أحداث كأس مصر

منذ حوالي 3 ساعات

وليد سليمان يُجري مسحة طبية للكشف عن موقفه من الإصابة بفيروس كورونا

منذ ساعة و 6 دقيقة

الأهلي يقترب من الإعلان عن صفقة جديدة

منذ ساعتين و 51 دقيقة

طه إسماعيل يطالب الأهلي بطرد 3 لاعبين

منذ حوالي 22 ساعة

نجم الزمالك على بعد خطوة من بيراميدز

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. الأهلي يكشف موقف نجم الفريق من مباراة الزمالك

منذ حوالي 6 ساعات

الكشف عن موعد الإعلان عن صفقة الأهلي الرابعة

منذ أقل من ساعة

مقاطعة سودانية.. تطورات جديدة في مفاوضات سد النهضة

منذ حوالي 21 ساعة

3 عقاقير محتملة لعلاج فيروس كورونا

منذ حوالي 6 ساعات

طلب عاجل من الأمم المتحدة إلى إثيوبيا

منذ يوم

المقاولون العرب يضم لاعب الزمالك السابق

منذ ساعتين و 52 دقيقة

عاجل- اشتباه في إصابة وليد سليمان بفيروس كورونا ومسحة جديدة خلال ساعات

منذ ساعتين و 32 دقيقة

موسيماني يحدد موعد إعلان قائمة الأهلي لنهائي القرن

منذ أقل من ساعتين

فرج عامر: سموحة يستهدف ضم ثنائي الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
04:20 م

عاجل- اشتباه في إصابة وليد سليمان بفيروس كورونا ومسحة جديدة خلال ساعات

الأهلي يقترب من الإعلان عن صفقة جديدة

04:01 م

عاجل.. الأهلي يكشف موقف نجم الفريق من مباراة الزمالك

12:58 م

الكشف عن موعد الإعلان عن صفقة الأهلي الرابعة

05:59 م

المقاولون العرب يضم لاعب الزمالك السابق

04:00 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كيف تدخل الطبقة المتوسطة العاصمة الإدارية الجديدة؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (6) | نساء فى حياة الزعيم

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 19 | محمود المصرى.. رحلة «محمد الفايد» التى حلت عقدة «رأفت الهجان»