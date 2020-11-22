تعرف على موعد مباراة الزمالك المقبلة في كأس مصر

تعرف على موعد مباراة الزمالك المقبلة في كأس مصر
الأحد 22/نوفمبر/2020 - 06:57 م
علي خلاف
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حصد الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك، بطاقة نصف نهائي بطولة كأس مصر على حساب إف سي مصر، أمس السبت بعد الفوز بهدفين مقابل هدف.
موعد مباراة الزمالك القادمة في كأس مصر
وضرب الزمالك موعدا قويا مع طلائع الجيش
في دور نصف النهائي لبطولة كأس مصر التي يحمل لقبها أبناء المدرب البرتغالي جايمي
باتشيكو.
ومن المقرر أن تُقام مواجهة الزمالك ضد
طلائع الجيش في نصف نهائي بطولة كأس مصر، في تمام الساعة الخامسة مساء يوم 1 ديسمبر
المقبل، على ملعب استاد "الجيش ببرج العرب" في الإسكندرية.
وفي سياق آخر يستعد فريق الكرة الأول
بنادي الزمالك لمواجهة كبرى أمام الأهلي الغريم التقليدي مساء الجمعة المُقبلة، في
نهائي دوري أبطال أفريقيا على ملعب ستاد القاهرة الدولي.