محافظ كفرالشيخ يُشكل فريق لإغاثة الحالات الإنسانية.. ويحذر من تصويرهم

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عقد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، اجتماعًا لتفعيل دور فريق الإغاثة الخاص بالمحافظة، تنفيذًا للبروتوكول بين المحافظة وجمعية الهلال الأحمر،بتشكيل فريق للإغاثة تابع للمحافظة يعمل طوال 24 ساعة،لمساعدة ومتابعة الحالات الانسانية، وحدد محافظ كفر الشيخ مهام الفريق سواء استجابات لاستغاثات المواطنين، ونقل أطفال الشوارع والحالات الانسانية في دور يقيمون بها، تليق بإنسانيتهم وحفاظا على كرامتهم، وتوفير حياة كريمة لهم، بالإضافة التواجد في حالة حدوث أزمات أو كوارث لا قدر الله، والتعاون مع الجهات المعنية في هذا الشأن، محذرًا من تصوير تلك الحالات ونشرها.



جاء ذلك بحضور كريم السماحي مدير إدارة التدريب،وهيام الطباخ، عضو مجلس نواب وايمان عبد الحميد، مدير وحدة تكافؤ الفرص، وصبري عبدالمنعم، مدير وحدة حماية الطفل،و ألاء خفاجة بوحدة حماية الطفل، وفريق الإغاثة.



كما وجه اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ،بتعاون وحدات تكافؤ الفرص، وحدة حماية الطفل، ووحدة حقوق الإنسان مع فريق الإغاثة، كما وجه مدير إدارة التدريب بالمحافظة بعقد برنامجًا تجريبًا ودورات لأعضاء الفريق، تتناسب مع الأدوار التي يقومون بها.