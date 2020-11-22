عاجل.. مصر تدين الهجوم الإرهابي في محافظة صلاح الدين العراقية

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أدانت الدولة المصرية بأشد العبارات الهجوم الإرهابي في محافظة صلاح الدين العراقية والذي أسفر عن مقتل وإصابة عددًا من المدنيين وأعضاء الشرطة حسبما ورد خلال خبر عاجل على فضائية "اكسترا نيوز".



وشددت مصر على استنكارها البالغ لتلك الأعمال الإرهابية، والتي تجردت من كافة الاعتبارات الإنسانية والقيم الدينية، مؤكدة على تضامنها مع العراق الشقيق فيما يتخذه من إجراءات لمحاربة الإرهاب والتصدي له.

