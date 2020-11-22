كورونا.. إيران تسجل أكثر من 13 ألف إصابة جديدة بالفيروس

الأحد 22/نوفمبر/2020 - 06:50 م
بوابة الفجر
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 كشفت وزارة الصحة الإيرانية، اليوم الأحد، عن تسجيل 475 حالة وفاة و13,053 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ 24 ساعة الماضية.

 

وقالت الصحة الإيرانية في بيان، إن إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا المسجلة في إيران ارتفع إلى 854,361 حالة، فيما بلغ عدد الوفيات 44,802 حالة وفاة، وفقًا لوكالة الأنباء الإيرانية (إرنا).

 

وأشارت الصحة الإيرانية إلى ارتفاع حالات الشفاء من المرض إلى 603,455 شخصًا، فيما بلغ عدد الحالات الحرجة 5796 حالة.

 

وأوضحت الصحة الإيرانية أن خمسة ملايين و 788 ألفا و 16 شخصًا خضعوا لفحص الکشف عن الإصابة بفیروس كورونا في أنحاء البلاد حتی الآن.

 

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