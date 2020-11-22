زيدان عقبة في انضمام هالاند إلى ريال مدريد

الأحد 22/نوفمبر/2020 - 06:28 م
بوابة الفجر
ريهام عبد المحسن
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ذكرت وسائل إعلام إسبانية أن النرويجي إيرلينج هالاند نجم بروسيا دورنموند الألماني يقدم آداء مثير للإعجاب منذ إنتقاله إلى صفوف النادي الألماني قادمًا من ريد بول سالزبورج النمساوي مما جعله محط إهتمام العديد من الأندية الأوروبية.


وأشار الإعلامي جوسيب بيدريرول مقدم برنامج التشيرنجيتو الإسباني إلى أن هالاند ارتبط بالإنتقال إلى ريال مدريد الإسباني الذي يبحث عن تعزيز وتدعيم خط هجومه منذ رحيل كريستيانو رونالدو، حيث لم يقدم لوكا يوفيتش وإيدين هازارد الآداء المنتظر منهما.


وأوضح الإعلامي جوسيب بيدريرول مقدم برنامج التشيرنجيتو الإسباني أنه لا يمكن لريال مدريد التعاقد مع هالاند إذا كان الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني للملكي موجود على مقاعد البدلاء لأن ذلك سيكون إهدار للمال.


وأشار جوسيب بيدريرول إلى أن الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني للملكي يتعرض للكثير من الإنتقادات في الفترة الأخيرة بسبب خياراته بالإضافة إلى سوء إدارته للعديد من المباريات المهمة في الموسم الحالي.

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