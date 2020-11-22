القيادة الرشيدة وراء نجاح الإمارات في تخطي كورونا

الأحد 22/نوفمبر/2020 - 06:40 م
بوابة الفجر
Advertisements

 

 أكد أبطال في خط الدفاع الأول يعملون في القطاع الصحي، أن نجاح الامارات في احتواء فيروس كورونا كان نتيجة طبيعية للخطة الاستراتيجية التي وضعتها القيادة الرشيدة في الدولة ومتابعتهم وتوجيهاتهم السديدة والمتواصلة طوال الأشهر الماضية لمختلف الجهات المعنية.

 

 

 

 

 

وقال الدكتور عامر أحمد شريف، مدير جامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية ورئيس مركز التحكم والسيطرة لمكافحة فيروس كورونا في دبي، إن نجاح نموذج دولة الإمارات في احتواء جائحة كوفيد 19، كان بشكل مباشر نتيجة للرؤية الحكيمة للقيادة الرشيدة والتعاون وتضافر الجهود بين القطاعين الحكومي والخاص، وجهود وتضحيات أبطال خط الدفاع الأول من العاملين في القطاعات الحيوية والمتطوعين. وذكر الدكتور يونس كاظم المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للرعاية الصحية في هيئة الصحة بدبي أن الهيئة، استندت في تعاملها من اللحظات الأولى لتفشي جائحة على عدة خطط وبروتوكولات وقاية متقدمة.

 

 

 

 

 

وقالت الدكتورة هدى الفقيه، مديرة مركز مسح «من المركبة» لفحص فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19» في هيلي بمنطقة العين: «تستحق قيادتنا الرشيدة كل شكر لجهودها في مكافحة فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19»».

 

أخبار تهمك

عقوبة مغلظة تنتظر إمام عاشور بعد أحداث كأس مصر

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. أول رد من محمد رمضان بعد احتضانه مطرب إسرائيلي

منذ حوالي 23 ساعة

فرج عامر: سموحة يستهدف ضم ثنائي الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

الأهلي يقترب من الإعلان عن صفقة جديدة

منذ ساعتين و 40 دقيقة

نجم الزمالك على بعد خطوة من بيراميدز

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل- اشتباه في إصابة وليد سليمان بفيروس كورونا ومسحة جديدة خلال ساعات

منذ ساعتين و 22 دقيقة

طه إسماعيل يطالب الأهلي بطرد 3 لاعبين

منذ حوالي 22 ساعة

الكشف عن موعد الإعلان عن صفقة الأهلي الرابعة

منذ 43 دقيقة

موسيماني يحدد موعد إعلان قائمة الأهلي لنهائي القرن

منذ أقل من ساعتين

3 عقاقير محتملة لعلاج فيروس كورونا

منذ حوالي 6 ساعات

الأهلي يطالب نجمه بصرف النظر عن عرض براميدز

منذ حوالي 5 ساعات

طلب عاجل من الأمم المتحدة إلى إثيوبيا

منذ يوم

عاجل.. الأهلي يكشف موقف نجم الفريق من مباراة الزمالك

منذ حوالي 6 ساعات

مقاطعة سودانية.. تطورات جديدة في مفاوضات سد النهضة

منذ حوالي 21 ساعة

وليد سليمان يُجري مسحة طبية للكشف عن موقفه من الإصابة بفيروس كورونا

منذ أقل من ساعة

المقاولون العرب يضم لاعب الزمالك السابق

منذ ساعتين و 42 دقيقة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
04:20 م

عاجل- اشتباه في إصابة وليد سليمان بفيروس كورونا ومسحة جديدة خلال ساعات

الأهلي يقترب من الإعلان عن صفقة جديدة

04:01 م

عاجل.. الأهلي يكشف موقف نجم الفريق من مباراة الزمالك

12:58 م

الكشف عن موعد الإعلان عن صفقة الأهلي الرابعة

05:59 م

المقاولون العرب يضم لاعب الزمالك السابق

04:00 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كيف تدخل الطبقة المتوسطة العاصمة الإدارية الجديدة؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (6) | نساء فى حياة الزعيم

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 19 | محمود المصرى.. رحلة «محمد الفايد» التى حلت عقدة «رأفت الهجان»