رفع حطام حادث إنقلاب سيارة أمن مركزي بطريق الواحات والعمل على عودة حركة المرور

الأحد 22/نوفمبر/2020 - 06:21 م
بوابة الفجر
إيمان عبد العاطي
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كثفت الخدمات المرورية تواجدها بطريق الواحات، للعمل على تسيير حركة السيارات، بعدما إنتهى رجال المرور من رفع حطام حادث إنقلاب سيارة أمن مركزي بالطريق، بواسطة أوناش الإغاثة.

وأفاد مصدر أمني مسؤول بقطاع أمن الجيزة، أن المصابين في حادث إنقلاب سيارة أمن مركزي بالكيلو 120 بطريق الواحات البحرية، حالتهم الصحية مستقرة، مشيرًا أن المجندين كانوا في طريقهم لتسلم خدماتهم المكلفين بها.

ونقلت سيارات الإسعاف الـ 19 مجند المصابين إثر إنقلاب السيارة إلى مستشفى الشيخ زايد التخصصي لتلقى العلاج، وتم إيداع جثمان المجند الذي استشهد جراء الحادث في مشرحة مستشفى 6 اكتوبر.

وكشفت أجهزة الأمن بالجيزة أن إنفجار الإطار الخلفي بالجهة اليمني، السبب في إنقلاب سيارة أمن مركزى بطريق الواحات البحرية.

وإنتقلت القيادات الأمنية إلى مكان الحادث، وتم الدفع بالأوناش لرفع آثار الحادث والإسعاف لنقل المصابين.

كان أستشهد مجند شرطة وأصيب 19 آخرين إثر إنقلاب سيارة أمن مركزي بطريق الواحات، وانتقل القيادات الأمنية إلى مكان الحادث.

تلقت أجهزة الأمن بالجيزة بلاغًا من إدارة شرطة النجدة بوقوع حادث انقلاب سيارة أمن مركزى ووجود متوفي ومصابين، بطريق الواحات البحرية.

وعلى الفور انتقلت القيادات الأمنية إلى مكان البلاغ للوقوف على ملابسات الواقعة كاملة وبالفحص والمعاينة تبين إنقلاب سيارة أمن مركزى بطريق الواحات، وأسفر الحادث عن استشهاد مجند وإصابة 19 آخرين.

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