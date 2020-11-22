كشف تفاصيل مقتل طالبة وإلقائها بترعة في المنيا

الأحد 22/نوفمبر/2020 - 06:21 م
بوابة الفجر
هبة عبد الحفيظ
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تمكنت الاجهزة الأمنية، من العثور على جثة ( طالبة – مقيمة بدائرة مركز شرطة المنيا ) بالمجرى المائى لترعة الإبراهيمية بالمنيا.

بالفحص تبين أن وراء إرتكاب الواقعة ( خطيب المجنى عليها – بدون عمل – مقيم بذات الناحية ) حيث تم ضبطه وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة لرغبته فى فسخ الخطبة وكى يتمكن من إسترداد المصوغات الذهبية المقدمة إليها ( الشبكة ) من أهليتها وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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