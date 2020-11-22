تطوير 3 مناطق عشوائية بمحافظة كفر الشيخ

الأحد 22/نوفمبر/2020 - 06:13 م
بوابة الفجر
عمرو الشامي
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عقد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، اجتماعًا لمناقشة تطوير منطقة الحكر الأوسط بغرب مدينة كفر الشيخ ضمن المناطق الجاري تطويرها " سخا، ميت علوان، الحكر الأوسط "، لتطوير البنية التحتية.

جاء ذلك بحضور عمر البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ،واللواء شعبان مبروك، رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ،واسلام طه، معاون محافظ كفر الشيخ،ورانيا الباز، مدير إدارة تطوير العشوائيات بالمحافظة،ومحمد شكري، منسق عام المشروع، والمهندس غادة أبو كيلة،وكيل وزارة الكهرباء،والمسئولين في الجهات المعنية من المرافق غاز وسنترال،ومياه وصرف صحي.

وكلف اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ،شركة مياه الشرب والصرف الصحي، وشركة الكهرباء، والاتصالات، والغاز باستيفاء البيانات المطلوبة لبدء العمل لتطوير تلك المنطقة، مشددًا من الانتهاء من كافة البيانات اللازمة خلال 3 أيام.

وأكد محافظ كفر الشيخ، أن هناك اهتمام كبير من مجلس الوزراء،وصندوق تطوير العشوائيات من عمل دراسة لتطوير البنية التحتية للمنطقة من كافة المرافق،وتم تفويض مكتب استشاري من قبل مجلس الوزراء لتطوير المنطقة عقب مده بكافة البيانات اللازمة، لتطوير المنطقة لصالح أهالينا.

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