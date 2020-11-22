الكشف عن موعد الإعلان عن صفقة الأهلي الرابعة

الأحد 22/نوفمبر/2020 - 05:59 م
بوابة الفجر
علي خلاف
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حسم مسؤولو النادي الأهلي، صفقة أحمد رمضان بيكهام مدافع الفريق الكروي الأول بنادي وادي دجلة، لضمه خلال فترة الميركاتو الصيفي المقبلة داخل مصر.

 

موعد الإعلان عن صفقة أحمد رمضان بيكهام في الأهلي

 

وأنهى أمير توفيق مدير التعاقدات بالنادي الأهلي، كافة الإجراءات التعاقدية مع نادي وادي دجلة، والخاصة بالحصول على توقيع بيكهام.

 

ومن المقرر أن يعلن مسؤولو النادي الأهلي عن صفقة أحمد رمضان بيكهام مساء اليوم الأحد، على أن ينضم مدافع منتخب مصر الأولمبي، لتدريبات الفريق الكروي الأول بالنادي الأحمر بعد الإعلان مباشرة، استعدادا للموسم الجديد.

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