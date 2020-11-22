هديل حسن سعيدة بمشاركة "الحد الساعة خمسة" بمهرجان القاهرة

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عبرت الفنانة الشابة هديل حسن عن سعادتها بمشاركة فيلمها القصير " الحد الساعة خمسة" في المسابقة الرسمية لسينما الغد ضمن الاقسام الرسمية لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي.

وخصوصا انها تجربتها الأولى مع الأفلام القصيرة. وتلعب في الفيلم دور ممثلة في بداية مشوارها الفني تحظي علي تجربة أداء مع مخرج كبير اللذي يضعها في موقف يتعين عليها القيام بإختيار صعب.



الفيلم من إنتاج Red star، africa films، s productions

وتأليف وإخراج شريف بنداري

ويشارك هديل في بطولة الفيلم كل من المخرجين خيري بشارة وايتن امين والفنان صدقي صخر.

وكانت هديل حسن قد شاركت من قبل في بطولة مسلسلي "سابع جار " و'لعبة النسيان".