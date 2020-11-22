ضبط دواجن واعدام 400 كجم لحوم غير صالحة بكفر الشيخ

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تمكنت حملة مجلس مدينة مطوبس بالتعاون مع مديرية الطب البيطري بمحافظة كفر الشيخ، وبإشراف الدكتور أيمن عبد اللاه،مدير مديرية الطب البيطري بكفر الشيخ،والدكتور جمال فهمي عيد رئيس مركز ومدينة مطوبس، والدكتور خالد البراوي،مدير عام الصحة العامة والمجازر، والدكتور اسامه عوض،مدير إدارة المجازر بكفر الشيخ بضرورة تكثيف الحملات الرقابية على الأسواق والمحلات التجارية لضمان سلامة السلع، من ضبط 160 كجم دواجن غير صالحة للاستهلاك الآدمي وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.



كما تمكنت حملة مديرية الطب البيطري من إعدام كلي لعجل بقري يزن 400 كجم،مصاب بالصفراء بمجزر شباس الشهداء بعد توقيع الكشف الطبي عليها،وتأكيد الفحص من قبل اللجنة المشكلة من الدكتور محمد كاسر،رئيس قسم التفتيش على اللحوم والمجازر بدسوق،والدكتور تامر سلطان،مدير المجزر،و الدكتور رامي ابو كيلة،طبيب المجزر،ودكتورة نيفين عبدالعزيز طبيبة المجزر، وتم الإعدام بالطرق البيئية الصحية السليمة.