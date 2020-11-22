المشدد خمس سنوات لمتهم بجناية سرقة بالإكراه بالقليوبية

الأحد 22/نوفمبر/2020 - 05:52 م
بوابة الفجر
محمد ضوه
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حكمت محكمة جنايات شبرا الخيمة، برئاسة المستشار سامح عبد الحكم رئيس المحكمة، وعضوية المستشار عبد الرحمن صفوت، ومحمود خليل، وأمانة سر أشرف حسن، بمعاقبة متهم بجناية السرقة بالإكراه بالسجن المشدد لمدة خمس سنوات.

ترجع الواقعة إلى بلاغ "عامل بجراج" المجني عليه من أنه حال تواجده بمحل عمله أبصر المتهم يخرج من الجراج خاصته مستقلا دراجة نارية "توكتوك" من داخل الجراج، فحاول العدو أمامه لمحاولة منعه وإيقافه، إلا أنه فوجيء به يشهر في مواجهته سلاح أبيض "سنجة"، مهددا إياه لمنعه من اللحاق به، وتمكن من تلك الوسيلة القسرية من شل مقاومته والفرار بالدراجة النارية "التوكتوك".

وبعد مرور ثلاثة أيام على ارتكاب السرقة، وبعد تمكن المتهم من الفرار بالدراجة النارية "التوكتوك"، عاد المتهم للسرقة من الجراج مرة أخرى، ولكن هذه المرة كان صاحب الجراج قد أعد له كمينا بمساعدة الأهالى وتم القبض عليه أثناء محاولة الفرار بـ "توك توك" آخر قبل الخروج من الجراج.

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