خالد الجندي: التأمين بجميع أنواعه حلال شرعًا (فيديو)

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أكد الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، أنه في عقد الزواج أعطى المرأة أولوية في العناية الإلهية والحفظ والصيانة قبل الرجل.



وأضاف "الجندي"، خلال تصريحات سابقة بالبرنامج، أن الرجل عندما يتجوز من أي امرأة عليه أن يعلم أن وكيلها هو الله سبحانه وتعالى، مستدلًا على ذلك بقول الله سبحانه وتعالى: " وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنكُم مِّيثَاقًا غَلِيظًا"، مشددًا على أنه لا يجوز للمرأة المسلمة أن تتجوز إلا بمسلم؛ لأن هذا الميثاق الغليظ موجود عند المسلم فقط.



وتابع عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، أن أكبر دليل على عدم جواز زواج المسلمة من غير المسلم قول الله سبحانه وتعالى: " الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ ۖ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ ۖ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ وَلَا مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ ۗ وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ"، منوهًا بان من أحلوا للمسلمين من أهل الكتاب هم المرأة بالنسبة للرجل وليس الذكور من أهل الكتاب.



أكد الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، أن التأمين ليس حرام شرعًا، منوهًا بأن دار الإفتاء المصرية اصدرت بيانًا كاملًا يؤكد أن التأمين على الحياة والممتلكات حلال ومن العقود المستحدثة ومن التكافل الاجتماعي الذي حث عليه الإسلام.وأضاف "الجندي"، خلال تقديمه برنامج "لعلهم يفقهون" المذاع عبر فضائية "dmc"، اليوم الأحد، أن التأمين بجميع أنواعه حلال شرعًا، معقبًا لمن يُحرم التأمين: "حُرمت عليك عيشتك، هتحرم على الناس عيشتها".وتابع عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، أننا مضطرين لهذه العقود المستحدثة؛ لأن كلمة الشرف والوعد لم يعد يوثق به، معقبًا: "العالم بيضحك علينا في الطلاق الشفوي، إحنا بنتزوج رسمي ونطلق عرفي بسبب فتاوى المشايخ، مفيش حد بيعمل كدا في العالم غير عندنا"، لافتًا إلى أن بعض الدول الإسلامية ألغت الطلاق الشفوي، مضيفًا: "دول مش عارفين الدين وإحنا بس اللي عارفينه".