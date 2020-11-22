وليد سليمان يُجري مسحة طبية للكشف عن موقفه من الإصابة بفيروس كورونا

أجرى وليد سليمان لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مسحة طبية جديدة للكشف عن فيروس كوورنا المستجد كوفيد-19.









وطلبت الشركة التي تقوم بإجراء مسحات لفريق الأهلي خضوع اللاعب لمسحة طبية جديدة والحصول على عينة جديدة خاصة وأن العينة الأولى لم تكن واضحة.









ومن المنتظر أن تظهر نتيجة المسحة التي أجراها وليد سليمان غدًا حيث ستحدد المسحة موقف اللاعب من الانضمام إلى معسكر الفريق الأحمر المغلق والذي بدأ اليوم الأحد.









وكان لاعبو الأهلي والجهاز الفني قد أجرو مسحة طبية أمس، قبل الدخول في المعسكر المغلق ‏استعدادًا لمواجهة الزمالك، التي تقام يوم 27 نوفمبر الجاري على استاد القاهرة في نهائي دوري أبطا‏ل إفريقيا.‏









ويحرص الأهلي على اتباع كل الإجراءات الوقائية والاحترازية، واتباع البروتوكول الطبي قبل ‏المباريات الرسمية.‏



