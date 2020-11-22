أوحش حاجة في الدنيا.. محمد كيلاني يشارك جمهوره أكثر عادة يكرهها عبر "اإستجرام"

الأحد 22/نوفمبر/2020 - 05:56 م
بوابة الفجر
مصطفى فكيه
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شارك الفنان محمد كيلاني، جمهوره ومتابعيه بـ صورة جديدة له، وذلك من خلال حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".

حيث كتب "كيلاني" علي الصورة قائلاَ: "اوحش حاجة في الدنيا انك تبقي مستني...متستنوش".

يذكر أن آخر أعمال محمد كيلاني مسلسل "الآنسة فرح 2" حيث يعرض الان الموسم الثانى على أحد المنصات الإلكترونية، وذلك بعد فترة من التحضيرات والترتيبات، إضافة إلى الاستقرار على الفنانين الجدد الذين ينضمون إلى أحداث الموسم الثانى.

مسلسل الآنسة فرح مأخوذ من المسلسل الأمريكى "Jane the virgin" ومقرر عرضه فى 4 أجزاء كل جزء يتكون من 22 حلقة، بطولة رانيا يوسف، وأسماء أبواليزيد، ومحمد كيلانى، وهبة عبد العزيز، وهدى مجد، وعارفة عبد الرسول، وجيلان علاء، ومريم الخشت، ومحمد عمروسى، وإخراج أحمد الجندى، واستكمل المخرج وائل فرج إخراج الموسم الثانى.

يذكر ان شارك محمد كيلانى في مسلسل "فلانتينو" للزعيم عادل إمام، الذى تم عرضه في شهر رمضان، من تأليف أيمن بهجت قمر وإخراج رامى إمام، ويشارك فى بطولته إلى جانب الزعيم عادل إمام، كلًا من دلال عبد العزيز، وداليا البحيرى، وفاء صادق، طارق الإبيارى، هدى المفتى، رانيا محمود ياسين، إلهام عبد البديع، سليمان عيد، بدرية طلبة، أحمد فريد وعدد آخر من الفنانين.

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وائل فرج هدي المفتي مسلسل الآنسة فرح محمد كيلاني رانيا يوسف أسماء أبو اليزيد

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