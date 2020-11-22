لحظات مع القرآن.. شاهد.. أحدث ظهور لـ حلا شيحة عبر "إنستجرام"

Advertisements



شاركت الفنانة حلا شيحة، جمهورها ومتابعيها بـ صورة جديدة لها من خلال خاصية "استورى" عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير " انستجرام ".



حيث ظهرت "شيحة" فى الصورة وفى يديها مصحف وعلقت على الصورة قائلة " لحظات مع القران ".



وكانت أخر أعمال الفنانة حلا شيحة، مسلسل "خيانة عهد" مع النجمة يسرا الذي تم عرضه في السباق الرمضاني الماضي 2020، والذي حقق نجاحا كبيرا وقت عرضه.



مسلسل "خيانة عهد" بطولة عدد كبير من نجوم الوسط الفني وأبرزهم يسرا، جومانا مراد، حلا سيحة، خالد أنور، خالد سرحان، بيومي فؤاد، عبير صبري، هنادي مهنا، ومن اخراج سامح عبدالعزيز.









