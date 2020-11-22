بعد أحمد حاتم.. كريم فهمي يتحول لـ آسر ياسين عبر "إنستجرام"

الأحد 22/نوفمبر/2020 - 05:47 م
بوابة الفجر
مصطفى فكيه
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شارك الفنان كريم فهمي، جمهوره ومتابعيه بـ صورة جديدة له من خلال حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".

حيث ظهر "فهمي" في الصورة وهو يسخر من الفنان أحمد حاتم بعد أن شبهه الجمهور بالفنان آسر ياسين، وعلق على الصورة قائلا: "آسر ياسين عمنا كلنا.. اسر يس استايل".

وشارك كريم فهمي مؤخرًا في بطولة مسلسل "ونحب تاني ليه" مع الفنانة ياسمين عبد العزيز، بجانب كل من الفنان شريف منير، وكريم فهمي، وسوسن بدر، وتارا عماد، وعدد كبير من النجوم.

وتدور أحداث المسلسل في إطار اجتماعي رومانسي تتخلله بعض المشاهد الكوميدية، حول مشاكل الزوجين والأسرة بشكل عام، حيث تتم مناقشة قضية من واقع المجتمع يعانى منها معظم الأزواج.

يشار إلى أن آخر أعمال كريم فهمي فيلم "ديدو"، من تأليف كريم فهمي، وإخراج عمرو صلاح، وإنتاج كريم السبكي، بطولة كريم فهمي، هشام ماجد، شيكو، حمدي الميرغني، بيومي فؤاد، ريم مصطفى، محمد ثروت، وأحمد فتحي.

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كريم فهمي اسر ياسين أحمد حاتم

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