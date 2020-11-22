المنتج تامر مرسي يهنئ أيتن عامر بعيد ميلادها

الأحد 22/نوفمبر/2020 - 05:45 م
بوابة الفجر
مصطفى فكيه
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حرص المنتج تامر مرسي، على تهنئة النجمة أيتن عامر بعيد ميلادها الـ 34، وذلك عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل التديونات القصيرة "تويتر".

حيث قام "مرسي" بنشر صورة لها وعلق عليها قائلاَ:" عيد ميلاد صاحبة الدم الخفيف المبدعة ايتن عامر كل سنة وهي طيبة ومبدعة، قولنا ايه اكتر دور بتحبه لها من دول ؟👀❤️ ريهام (فرصة تانية )👍 الاخ الكبير 😍"

في سياق متصل، تحتفل الفنانة أيتن عام اليوم الأحد بعيد ميلادها الـ 34 وتعد أيتن من النجمات اللاتى لديهن اهتمام خاص بأناقتهن ومظهرن، ولفتت الأنظار فى الآونة الأخيرة، بعد التخلص من الوزن الزائد وحصولها على قوام رشيق.

يذكر ان اخر أعمال أيتن عامر مسلسل "فرصة ثانية" وشاركها في بطولة العمل كل من ياسمين صبري، أحمد مجدي، محمود البزاوي، محمد دياب، إدوارد، ونهال عنبر.

مسلسل فرصة تانية من إخراج مرقس عادل،، وإنتاج تامر مرسي، وتأليف مصطفى جمال هاشم، ومعالجة درامية محمد سيد بشير.

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