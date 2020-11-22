مسؤول بالاتحاد الأوروبي: تصرفات أنقرة في شرق المتوسط يناقض القانون الدولي

الأحد 22/نوفمبر/2020 - 05:05 م
جوزيف بوريل
جوزيف بوريل
وكالات
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أكد جوزيف بوريل، الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، أن سلوك تركيا في منطقة شرق المتوسط يناقض القوانين الدولية.

 

تصريح بوريل جاءت على هامش اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، لتعزيز وقف التصعيد في ليبيا من خلال عملية إيريني والتصدي لتصرفات أنقرة شرق المتوسط.

 

وطالبت ألمانيا، تركيا بوقف الاستفزازات شرق البحر المتوسط لتتجنب العقوبات الأوروبية المتوقعة في قمة ديسمبر المقبل.

 

الأمر نفسه تحدث عنه وزير الدولة الفرنسي للشؤون الأوروبية كليمان بون، محذرا الأحد من "عقوبات اقتصادية محتملة" من قبل الاتحاد الأوروبي تستهدف قطاعات في تركيا بسبب مواقفها "العدائية".

 

وبعد سلسلة من الخلافات، أدان الاتحاد الأوروبي استفزازات أنقرة "غير المقبولة أبدا" في نهاية أكتوبر، لكنه أرجأ اتخاذ أي قرار بشأن فرض عقوبات إلى حين عقد قمته في ديسمبر.

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