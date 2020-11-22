إيفرتون يفوز على فولهام بثلاثية في الدوري الإنجليزي

الأحد 22/نوفمبر/2020 - 05:01 م
بوابة الفجر
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حقق فريق إيفرتون فوزا صعبا من نظيره فولهام بنتيجة 3 / 2 خلال المباراة التي جمعتهما اليوم الأحد في الجولة التاسعة من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.


وسجل أهداف إيفرتون دومينيك كالفيرت ليوين (هدفين) الأول بعد مرور 42 ثانية على بداية المباراة والثاني في الدقيقة 29 وعبد الله دوكوري في الدقيقة 35.


فيما سجل هدفي فولهام بوبي ريد في الدقيقة 15 وروبن لوفتوس تشيك في الدقيقة 70.


ورفع إيفرتون رصيده إلى 16 نقطة في المركز السادس، وتوقف رصيد فولهام عند أربع نقاط في المركز السابع عشر.


وهذا هو الفوز الخامس لإيفرتون في الدوري هذا الموسم مقابل الخسارة في ثلاث مباريات والتعادل في مباراة، فيما أصبحت هذه الخسارة هي السابعة لفولهام في الدوري هذا الموسم مقابل الفوز في مباراة والتعادل في مثلها.

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