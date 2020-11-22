10 إجراءات للوقاية من كورونا في مراكز ووحدات الغسيل الكلوي

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تعمل الحكومة المصرية على قدم وساق، من أجل مواجهة الموجة الثانية من جائحة كورونا، التى تضرب الكثير من دول العالم، بشكل أشد من الموجة الأولى، التى بدأت فى شهر مارس الماضى، وأسفرت عن وفاة عدد كبير من الأشخاص، نتيجة الإصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19"، فضلا عن إصابة ملايين الأشخاص على مستوى العالم.



وفى حين يتسابق العلماء والباحثون والأطباء، لإنتاج وتطوير لقاح فعال ضد الفيروس، يجنب العالم تلك الخسائر البشرية، إلى جانب الخسائر الاقتصادية التى تأتى تباعا لإجراءات الغلق، التى تفرضها الدول والحكومات، من أجل الحد من انتشار الفيروس، ومحاولة السيطرة عليه، لا تزال أعداد المصابين فى زيادة مستمرة.



ومع بداية ارتفاع أعداد المصابين فى مصر، أطلقت الحكومة تحذيرات بشأن موجة ثانية محتملة، تحتاج إلى تضافر الجهود الحكومية والشعبية، من أجل السيطرة على الفيروس، ومنع انتشاره وتفشيه بين المواطنين، لذلك أصدرت اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا، فى اجتماعها الأخير، قرارات عدة، تقضى بتشديد الإجراءات الاحترازية التى سبق الغعلان عنها، للوقاية من فيروس كورونا، وفى مقدمتها، ارتداء الكمامات، وتفعيل تطبيق الغرامة على كل من يخالف ذلك القرار، بالامتناع عن ارتداء الكمامة فى الأماكن العامة، والمصالح الحكومية، ووسائل النقل الجماعى، كما حددت الحكومة مواعيد فتح وغلق المحلات التجارية.



ومع بداية الموجة الثانية من الجائحة، تنتاب مرضى الفشل الكلوى، حالات من القلق، عند ترددهم على مراكز ووحدات الغسيل الكوى، خوفا من أن يصيبهم فيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19"، لذلك، وضعت وزارة الصحة والسكان عدد من الإجراءات التى ينبغى على كل مريض، فضلا عن العاملين بمراكز ووحدات الغسيل الكلوى اتباعها، للوقاية من فيروس كورونا، ترصدها "الفجر" فيما يلى من سطور:



1- إبلاغ الجهات المعنية فى وزارة الصحة والسكان، فى حالة وجود حالات مشتبه فى إصابتها بكورونا، داخل وحدة الغسيل الكلوى.



2- تجميع الحالات المشتبه فى إصابتها بكورونا لإجراء جلسات الغسيل الكلوى خلال جلسة واحدة، حرصا على سلامة باقى المرضى.



3- التزام جميع المرضى بآداب العطس والسعال.



4- الحرص على تنظيف وتطهير أماكن المرضى، وقسم الغسيل الكلوى بأكمله بعد نهاية كل جلسة.



5- الالتزام بتنظيف وتطهير ماكينات الغسيل الكلوى.



6- سؤال المرضى المترددين على وحدات الغسيل الكلوى عن الآتى:



- ظهور أعراض تنفسية "سعال أو ضيق بالتنفس"، مع أو بدون ارتفاع حرارة الجسم.



- مخالطة حالات مشتبهة أو مؤكد إصابتها بفيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19".



7- التنبيه على المرضى بارتداء الكمامة طوال وقت الجلسة.



8- إلزام المرضى بغسل الأيدى أو تعقيمها بالكحول قبل الجلسة.



9- توفير أحواض مخصصة لغسل الأيدى ومضخات المحاليل الكحولية بأماكن تواجد المرضى.



10- ترتيب أماكن انتظار امرضى، أو تقسيم الجلسات بطريقة تحافظ على المسافة البينية بين المرضى وبعضهم، بحيث لا تقل عن 6 أقدام.