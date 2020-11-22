دورة تدريبية حول أساسيات كتابة الأبحاث العلمية بالكليات العربية والشرعية بجامعة الأزهر

الأحد 22/نوفمبر/2020 - 04:54 م
بوابة الفجر
محمود الجلاد
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قال الدكتور محمود صديق، نائب رئيس جامعة الأزهر للدراسات العليا والبحوث، المشرف العام على قطاع المستشفيات الجامعية؛ إن المكتب الفني قام بتنظيم دورة تدريبية حول أساسيات كتابة الأبحاث العلمية للكليات العربية والشرعية بمقر كلية اللغة العربية جامعة الأزهر بالدَّراسة، مشيرًا إلى أن الدورة كانت متاحة لأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة بكليات الجامعة بقطاعات: اللغة العربية، والشريعة والقانون، وأصول الدين.

جدير بالذكر أن الدورة التدريبية قدمها نخبة متميزة من أساتذة كليات الجامعة المختلفة، ضمت كلًّا من: الدكتور أحمد رمضان صوفي، الأستاذ المساعد بكلية العلوم بنين جامعة الأزهر بالقاهرة، والدكتور أبو بكر يحيى، رئيس قسم أصول الفقه بكلية الشريعة والقانون بالقاهرة، والدكتور محمد البرعي، مدرس الباطنة العامة بكلية الطب، والدكتورة أرزاق فتحي أبو طه، الأستاذ المساعد بقسم العقيدة والفلسفة والمنطق في كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالقاهرة، والدكتورة شيرين عمارة، المدرس بكلية الدراسات الإنسانية بتفهنا الأشراف.

وصرح د محمد إبراهيم أبو السعود، المدرس بكلية الطب بالقاهرة، ومقرر الدورة، بأنها قد لاقت إقبالًا كبيرًا، مشيرًا إلى تنظيم دورات أخرى متخصصة للقطاع العربي والشرعي بالجامعة خلال هذا العام الجامعي قريبًا.

وجدير بالذكر أن هذه هي الدورة الثانية منذ تولى الدكتور محمود صديق، منصب نائب رئيس جامعة الأزهر للدراسات العليا والبحوث في شهر أغسطس الماضي.

يأتي ذلك في خطوة تأكيدية على ريادة مؤسسة الأزهر الشريف جامعًا وجامعةً برئاسة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، وسعادة الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس الجامعة، وتأكيدًا على أن التعليم والبحث العلمي هما قاطرة التنمية الحقيقية التي تتقدم بهما الأمم، وتنهض من خلالهما الشعوب والمجتمعات. 

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