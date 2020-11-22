إنفجار الإطار الخلفي.. سبب إنقلاب سيارة أمن مركزى بطريق الواحات البحرية

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كشفت أجهزة الأمن بالجيزة أن إنفجار الإطار الخلفي بالجهة اليمني، السبب في إنقلاب سيارة أمن مركزى بطريق الواحات البحرية.



وبينت المعاينة الأولية أن الحادث وقع بالكيلو 120 بطريق الواحات.



وإنتقلت القيادات الأمنية إلى مكان الحادث، وتم الدفع بالأوناش لرفع آثار الحادث والإسعاف لنقل المصابين.



كان أستشهد مجند شرطة وأصيب 19 آخرين إثر إنقلاب سيارة أمن مركزي بطريق الواحات، وانتقل القيادات الأمنية إلى مكان الحادث.



تلقت أجهزة الأمن بالجيزة بلاغًا من إدارة شرطة النجدة بوقوع حادث انقلاب سيارة أمن مركزى ووجود متوفي ومصابين، بطريق الواحات البحرية.



وعلى الفور انتقلت القيادات الأمنية إلى مكان البلاغ للوقوف على ملابسات الواقعة كاملة وبالفحص والمعاينة تبين إنقلاب سيارة أمن مركزى بطريق الواحات، وأسفر الحادث عن استشهاد مجند وإصابة 19 آخرين.