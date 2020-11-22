هل يضحي باريس سان جيرمان بنيمار من أجل مبابي ؟

الأحد 22/نوفمبر/2020 - 04:35 م
بوابة الفجر
ريهام عبد المحسن
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كشفت تقارير صحفية إسبانية أن باريس سان جيرمان الفرنسي اعترف عن طريق مديره الرياضي البرازيلي ليوناردو بأنهم دخلوا في مفاوضات مع ثلاثي الفريق الفرنسي كيليان مبابي والأرجنتيني أنخيل دي ماريا والبرازيلي نيمار من أجل تجديد عقودهم.


وأكدت صحيفة سبورت الإسبانية أن تجديد عقد كيليان مبابي يعتبر أولوية بالنسبة للنادي الفرنسي علمًا بأن عقده ينتهي في 2022.


وأفادت الصحيفة الإسبانية بأن باريس سان جيرمان يحرص أيضًا على تجديد عقود نيمار ودي ماريا ولكن الأزمة الاقتصادية الحالية بسبب فيروس كورونا قد يُعقد تجديد عقودهما.


وألمحت الصحيفة الإسبانية أن باريس سان جيرمان قد يوافق على بيع نيمار البالغ من 28 عامًا من أجل تمويل تجديد عقد نجم الفريق الفرنسي مبابي البالغ من العمر 21 عامًا.

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