عاجل.. استشهاد مجند وإصابة 19 آخرين إثر إنقلاب سيارة أمن مركزى بطريق الواحات

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أستشهد مجند شرطة وأصيب 19 آخرين إثر إنقلاب سيارة أمن مركزي بطريق الواحات، وانتقل القيادات الأمنية إلى مكان الحادث.



تلقت أجهزة الأمن بالجيزة بلاغًا من إدارة شرطة النجدة بوقوع حادث انقلاب سيارة أمن مركزى ووجود متوفي ومصابين، بطريق الواحات البحرية.



وعلى الفور انتقلت القيادات الأمنية إلى مكان البلاغ للوقوف على ملابسات الواقعة كاملة وبالفحص والمعاينة تبين إنقلاب سيارة أمن مركزى بطريق الواحات، وأسفر الحادث عن استشهاد مجند وإصابة 19 آخرين...





وسنوافيكم بباقي التفاصيل.