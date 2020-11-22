فريق بحث جنائي للبحث عن فتاتين متغيبتين بشبين القناطر

الأحد 22/نوفمبر/2020 - 04:37 م
بوابة الفجر
محمد ضوه
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تكثف أجهزة الامن بالقليوبية، اليوم الأحد، من جهودها لكشف غموض واقعة إختفاء فتاتين من قرية كفر طحا مركز شبين القناطر، حيث خرجتا للعمل يوم الخميس الماضي ولم تعودا حتى الآن، تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

تلقى اللواء فخر الدين العربي، مدير أمن القليوبية، إخطارًا من المقدم محمد فتحي رئيس مباحث مركز شبين القناطر، بتلقيه بلاغا بتغيب كلا من إسراء حمدي وأنجي النحال 17 عامًا، من قرية كفر طحا، خلال خرجوهما للعمل وعدم عودتهما حتى الآن.

تشكل فريق بحث قاده اللواء حاتم الحداد مدير إدارة البحث الجنائي والعميد خالد محمدي رئيس مباحث المديرية، حيث بدأت رجال المباحث في وضع خطة بحث هادفة للوصول لمصير الفتاتين وخط سيرهما خلال خروجهما من القرية.

وبسؤال والد الفتاتين، أكد أن ابنتيه خرجا منذ الساعة السابعة صباحا يوم الخميس الماضي، لتذهب للعمل ولم تعد حتى الأن، مشيرًا أنه قام بالسؤال عنها عند الأقارب والأصدقاء ولم يعثر عليها.

وأضاف أن ابنتيه خرجا للعمل في موعدهم الطبيعي يوم الخميس ولم يعودا وكانتا بصحبة إحدى صديقاتهم تدعي أنجي النحال، ولم تعد هي أيضًا، مشيرًا أنه لم يصل إلى أي معلومة عن ابنته.

وفي سياق متصل نشر عدد من رواد التواصل الاجتماعي علي صفحات مدينة شبين القناطر صورا للفتاه المتغيبة لمساعده أسرتها في الوصول إليها وسط دعوات الكثيرين بعودتها بسلام وأمان.
فريق بحث جنائي للبحث عن فتاتين متغيبتين بشبين القناطر
فريق بحث جنائي للبحث عن فتاتين متغيبتين بشبين القناطر
فريق بحث جنائي للبحث عن فتاتين متغيبتين بشبين القناطر
فريق بحث جنائي للبحث عن فتاتين متغيبتين بشبين القناطر
فريق بحث جنائي للبحث عن فتاتين متغيبتين بشبين القناطر
فريق بحث جنائي للبحث عن فتاتين متغيبتين بشبين القناطر

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