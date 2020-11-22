جماعة حقوقية: توقيف أكثر من 100 متظاهر في احتجاجات بيلاروس

الأحد 22/نوفمبر/2020 - 04:40 م
بوابة الفجر
وكالات
Advertisements

أفاد مركز "فيسنا-96" الحقوقي بأن الشرطة البيلاروسية أوقفت أكثر من 100 شخص في العاصمة مينسك اليوم الأحد خلال تفريقها مظاهرات مناهضة للحكومة.

 

وتحدثت مصادر إعلامية عن خروج الآلاف إلى شوارع العاصمة، في أحدث سلسلة من المسيرات المطالبة برحيل الرئيس ألكسندر لوكاشينكو ووقف عنف الشرطة وإطلاق سراح المعتقلين.

 

وأكدت الداخلية البيلاروسية استخدام قواتها قنابل الصوت لدى إبداء المشاركين في المسيرات "غير المرخصة والمخلة بالنظام العام وحركة المواصلات" المقاومة للعناصر الأمنية.

 

وطلب منظمو الاحتجاجات هذا الأسبوع من المشاركين التجمع في عشرات المواقع المختلفة في مينسك ثم تشكيل مجموعات أكبر ليجعلوا من الصعب على الشرطة السيطرة على الحشود.

 

ويخرج المعارضون في مظاهرات احتجاجية بانتظام في مينسك ومدن أخرى منذ الانتخابات الرئاسية في 9 أغسطس التي يتهمون لوكاشينكو بتزوير نتائجها لتمديد فترة حكمه المستمرة منذ 26 عاما.

 

وينفي الرئيس هذه المزاعم، ويرفض الاستقالة، متهما المعارضة بمحاولة زعزعة استقرار البلاد تنفيذا لأجندات خارجية.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

أخبار تهمك

فرج عامر: سموحة يستهدف ضم ثنائي الأهلي

منذ ساعتين و 44 دقيقة

طلب عاجل من الأمم المتحدة إلى إثيوبيا

منذ يوم

الأهلي يقترب من الإعلان عن صفقة جديدة

منذ ساعة و 6 دقيقة

حقيقة زواج رضوى الشربيني من زوج منى الشاذلي

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل.. الأهلي يضم 4 لاعبين غير مقيدين إفريقيا لمعسكر مباراة الزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

نجم الزمالك على بعد خطوة من بيراميدز

منذ ساعة و نصف

عاجل.. أول رد من محمد رمضان بعد احتضانه مطرب إسرائيلي

منذ حوالي 21 ساعة

3 عقاقير محتملة لعلاج فيروس كورونا

منذ حوالي 4 ساعات

حسم مصير ثلاثي الزمالك عقب النهائي الأفريقي

منذ ساعتين و 37 دقيقة

الأهلي يطالب نجمه بصرف النظر عن عرض براميدز

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. الأهلي يكشف موقف نجم الفريق من مباراة الزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

مقاطعة سودانية.. تطورات جديدة في مفاوضات سد النهضة

منذ حوالي 19 ساعة

عقوبة مغلظة تنتظر إمام عاشور بعد أحداث كأس مصر

منذ ساعة و نصف

المقاولون العرب يضم لاعب الزمالك السابق

منذ ساعة و 7 دقيقة

طه إسماعيل يطالب الأهلي بطرد 3 لاعبين

منذ حوالي 21 ساعة

عاجل- اشتباه في إصابة وليد سليمان بفيروس كورونا ومسحة جديدة خلال ساعات

منذ ساعة الا ربع

موضوعات متعلقة

بيلاروسيا تحمي الصناعة الوطنية بحظر استخدام سيارات المرسيدس

إصابة رئيس بيلاروسيا بفيروس كورونا

مقتل شخص جراء الاشتباكات بين الشرطة ومحتجين في بيلاروسيا

الاتحاد الأوروبي يهدد بيلاروس بالعقوبات

بيلاروسيا: الشرطة أطلقت الذخيرة الحية على المتظاهرين

معارضو لوكاشينكو يتظاهرون أمام مقر الحكومة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
04:01 م

الأهلي يقترب من الإعلان عن صفقة جديدة

عاجل.. الأهلي يكشف موقف نجم الفريق من مباراة الزمالك

12:58 م

المقاولون العرب يضم لاعب الزمالك السابق

04:00 م

3 عقاقير محتملة لعلاج فيروس كورونا

12:50 م

عاجل.. أول رد من محمد رمضان بعد احتضانه مطرب إسرائيلي

07:41 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كيف تدخل الطبقة المتوسطة العاصمة الإدارية الجديدة؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (6) | نساء فى حياة الزعيم

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 19 | محمود المصرى.. رحلة «محمد الفايد» التى حلت عقدة «رأفت الهجان»